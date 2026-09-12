Алекс Перейра признался, что блокирует подписчиков в соцсетях за критику в свой адрес

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра признался, что добавляет в «чёрный список» подписчиков в социальных сетях, которые критикуют его.

«Есть хорошие моменты и плохие, но я справляюсь с этим достаточно нормально. Мне удаётся уделять внимание своим фанатам. Ну, очевидно, не всем, но я делаю что могу, потому что, честно говоря, люди, которые критикуют меня за то, что я говорю, — не мои настоящие болельщики. Они могут отписаться от меня, мне плевать.

Им следовало отписаться от меня давным-давно. Когда я всё же смотрю [на критику от них], я удаляю и блокирую всех. Не изменяю себе. Я всегда отвечал людям, когда они несли чушь, всегда отвечал и не собираюсь останавливаться», — приводит слова Перейры портал MMAWeekly.com.