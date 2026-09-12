Мовсар Евлоев категорично ответил, завершит ли карьеру в ММА, если уступит Волкановски

Непобеждённый первый номер рейтинга UFC в полулёгком весе россиянин Мовсар Евлоев опроверг слухи, что он завершит карьеру в ММА, если уступит в предстоящем поединке чемпиону UFC в категории до 66 кг австралийцу Александру Волкановски. Под одной из публикаций в социальных сетях, в которой Великий допускал уход из спорта в случае поражению Мовсару, россиянин оставил комментарий: «То же самое».

«Нет-нет, это значит, что я собираюсь победить. Но, как я сказал, всё может случиться. Ты можешь быть фаворитом, но один удар может перечеркнуть всё, что ты подготовил. И, конечно, я тоже к этому готов. Сделаю всё, чтобы победить. Но может случиться всё что угодно», — приводит слова Евлоева портал MMASucka.

Противостояние Евлоева и Волкановски возглавит турнир UFC 333, который состоится 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ).