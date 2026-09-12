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«Давай зарубимся». Во время задержания Дастин Порье провоцировал полицейского на драку

«Давай зарубимся». Во время задержания Дастин Порье провоцировал полицейского на драку
Комментарии

Аккаунт Happy Punch в социальной сети Х опубликовал новое видео июньского задержания в аэропорту бывшего временного чемпиона UFC в лёгком весе американца Дастина Порье за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейский. Ты понимаешь, что люди это увидят? Ты хочешь сказать такое о своих фанатах?
Порье. Да и пошли они все #####.

Полицейский. Так нельзя.
Порье. Давай зарубимся, давай зарубимся, давай, погнали один на один, выпустите меня и разберёмся. Я и ты.

Полицейский. Расслабься, расслабься.
Порье. Пошли вы все нахер, вы просто сучки. Проверьте и мой член тоже. Убедитесь, что у меня есть член. Хотите это проверить? Вы упускаете возможность.

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