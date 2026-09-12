Топурия: стараюсь наслаждаться жизнью и не основываю своё счастье на каких-либо целях

Бывший чемпион UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия заявил, что после достижения своих целей изменил отношение к жизни и карьере.

«Так вот, дело в том, что, когда ты достигаешь своих мечтаний, ты понимаешь, что этого недостаточно. Теперь у меня совершенно другой настрой. Я просто стараюсь наслаждаться настоящим и жизнью, и больше не основываю своё счастье на каких-либо целях», — приводит слова Топурии Home of Fight в социальной сети Х.

Илии Топурии 29 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В 2024-м стал чемпионом в полулёгком весе (до 65 кг), после чего провёл одну защиту. В 2025-м завоевал титул в лёгком весе (до 70 кг). Всего на его счету в организации девять побед и одно поражение.