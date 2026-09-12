Жаилтон Алмейда высказался о своём уходе из UFC

Бывший боец UFC Жаилтон Алмейда рассказал об уходе из промоушена и о предложении от ACA.

– Почему вы приняли бой с Куниевым и после этого были уволены из UFC?

– Я принял этот бой за 15 дней до турнира и считаю, что решение UFC было ко мне несправедливым. А после поражения UFC сообщили мне через месяц, что не хотят продлевать контракт.

– Вам намекали, что хотят от вас более зрелищных боёв?

– Нет, со мной никаких разговоров не было. Они просто не предложили новый контракт.

– Как на вас вышли из АСА?

– Мой менеджер спросил, хочу ли я продолжать выступать в ММА. Я сказал, что хочу, и сам уже думал, что получу предложение от АСА, поскольку у меня там есть знакомые. Так что ожидаемо.

– Вы пришли в UFC со статистикой 14-2 в 2021 году. Карьера там сильно изменила вашу жизнь?

– Да, я создал для себя определённую базу. Купил дом, хорошую машину. Мы ждём с супругой сына, и я могу ни о чём не думать, кроме боёв. В АСА хотел бы так же улучшать условия жизни за счёт выступлений, – приводит слова Алмейды Sports.ru.