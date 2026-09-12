Сборная России заняла первое место на «Евразийском кубке Даурия», завоевав 24 медали

В Чите прошли международные соревнования по боксу «Евразийский кубок Даурия» среди юниоров 17-18 лет. В финальных поединках за золотые медали выступили спортсмены из восьми стран: России, Узбекистана, Кыргызстана, Беларуси, Кубы, Ирана, Таджикистана и Замбии.

Сборная России заняла первое место в командном зачёте, завоевав 24 медали: пять золотых, восемь серебряных и 11 бронзовых. Всего в турнире приняли участие 94 спортсмена из 19 стран.

Победители турнира в составе российской команды

До 48 кг — Даниил Соколик

До 57 кг — Имам Магомедов

До 80 кг — Армен Арутюнян

До 92 кг — Евгений Мисюренко

Свыше 92 кг — Артём Щербаков

Лучшим боксёром соревнований признан представитель Кыргызстана Ахмади Арваз.

Победители, серебряные и бронзовые призёры получили медали, кубки и денежные призы. За первое место спортсменам выплатили по 500 тыс. рублей, за второе — по 200 тыс. рублей, за третье — по 100 тыс. рублей.