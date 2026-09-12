Белаз Ковалёв победил Акаимова единогласным решением судей на турнире RCC в Челябинске

28-летний белорусский боец смешанных единоборств Владислав «Белаз» Ковалёв одержал победу над Тимуром «Доктором» Акаимовым в рейтинговом кулачном бою в промежуточном весе до 88,4 кг. Поединок состоялся в Челябинске на турнире RCC x Gamebred. Бой продлился три раунда. Ковалёв одержал победу единогласным решением судей.

Напомним, изначально соперником Ковалёва был экс-боец UFC бразилец Андре Мунис. Но он был вынужден сняться, поскольку получил травму во время своей подготовки и не сможет прилететь в Россию.

В предыдущем бою, который состоялся 4 июля на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге, Ковалёв одержал победу над Михаилом Рагозиным удушающим приёмом в первом раунде.