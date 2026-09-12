Шон О’Мэлли раскрыл причину отказа от социальных сетей на полтора года

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли рассказал, что раньше проводил много времени за бесцельным скроллингом и связывает с этим значительную часть своей тревожности.

«Я зарабатываю деньги благодаря соцсетям, поэтому отказаться от них для меня было страшно. Но в какой-то момент я понял: мне просто нужно сделать это резко, одним махом. Ограничения по времени не работали. Проходят эти 30 минут, ты вводишь код и снова получаешь неограниченное время.