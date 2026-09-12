Известный британский боец ММА Майкл Пейдж впервые высказался об уходе из UFC.

«Змеи сбрасывают кожу, чтобы расти. Всё, что не может расти вместе с ними, остаётся позади. Начинается следующая глава», – написал Пейдж на своей странице в социальных сетях.

Майклу Пейджу 39 лет. Британец дебютировал в UFC в 2024 году. Всего на его счету в организации четыре победы и одно поражение.

Напомним, на турнире в UFC 287 в столице Франции Париже 5 сентября Пейдж дрался с узбекистанским спортсменом Нурсултоном Рузибоевым и одержал победу единогласным решением судей. Этот поединок был последним по контракту Пейджа с UFC.