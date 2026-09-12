Майкл Пейдж впервые высказался об уходе из UFC
Известный британский боец ММА Майкл Пейдж впервые высказался об уходе из UFC.
«Змеи сбрасывают кожу, чтобы расти. Всё, что не может расти вместе с ними, остаётся позади. Начинается следующая глава», – написал Пейдж на своей странице в социальных сетях.
Майклу Пейджу 39 лет. Британец дебютировал в UFC в 2024 году. Всего на его счету в организации четыре победы и одно поражение.
Напомним, на турнире в UFC 287 в столице Франции Париже 5 сентября Пейдж дрался с узбекистанским спортсменом Нурсултоном Рузибоевым и одержал победу единогласным решением судей. Этот поединок был последним по контракту Пейджа с UFC.
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