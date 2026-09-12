Евгений Гончаров победил Алмейду единогласным решением судей в главном бою ACA 207

Бывший чемпион ACA в тяжёлом весе Евгений Гончаров единогласным решением судей победил бразильца Жаилтона Алмейду в главном событии турнира ACA 207, который прошёл 12 сентября в Краснодаре. Счёт судейских записок — 29-28, 29-28, 29-28.

Профессиональную карьеру в MMA представитель Бразилии начал в 2012 году. Алмейда имеет в своём рекорде 22 победы, из которых восемь были одержаны нокаутом, и шесть поражений.

Евгений Гончаров, в свою очередь, дебютировал в качестве профи в 2013 году. Российский боец имеет в своём профессиональном рекорде 24 победы, из которых восемь были одержаны нокаутом, три поражения, а один поединок был признан несостоявшимся.