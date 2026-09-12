Результаты турнира АСА 207 в Краснодаре

Сегодня, 12 сентября, в Краснодаре состоялся турнир по смешанным единоборствам АСА 207. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами поединков.

Результаты турнира АСА 207

Евгений Гончаров победил Жаилтона Алмейду единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28); Кирилл Корнилов победил Хадиса Ибрагимова техническим нокаутом (отказ от продолжения боя) (раунд 2, 5:00).

Андрей Кошкин победил Хердесона Батисту раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28); Алексей Полпудников победил Мухамеда Кокова техническим нокаутом (раунд 2, 3:36).

Лукас Насименто победил Вадима Огаря единогласным решением (29-28, 30-27, 30-27); Богдан Плутахин победил Немата Абдрашитова нокаутом (раунд 2, 2:01).

Хасан Дадалов победил Багаму Никабагамаева техническим нокаутом (раунд 1, 3:50); бой Антона Винникова и Араша Садеги завершился вничью (28-28, 30-27 С, 29-27 В). После второго раунда с Винникова был снял балл за хватание сетки.

Арби Агуев победил Евгения Егембердиева единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28); Чермен Гобаев победил Ахмеда Мусакаева единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Денис Магер победил Шамиля Рамазанова техническим нокаутом (раунд 2, 4:37); Николай Галочкин победил Гегама Манавазяна удушающим приёмом (раунд 2, 1:45).

Хакран Диас победил Ибрагима Кантаева удушающим приёмом (раунд 1, 4:32); Мишел Силва победил Муслима Ибрагимова техническим нокаутом (раунд 1, 4:18).

Мурад Каламов победил Руслана Абильтарова удушающим приёмом (раунд 2, 4:11); Шарапудин Магомедов победил Ал