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Брэндон Морено победил Джозефа Моралеса раздельным решением, 13 сентября 2026, UFC Fight Night 288

Брэндон Морено победил Джозефа Моралеса на турнире UFC
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13 сентября в Глендейле (штат Аризона, США) проходит турнир UFC Fight Night 288. В соглавном бою турнира мексиканец Брэндон Морено встретился с американцем Джозефом Моралесом.

UFC 2026. UFC Fight Night 288 — Noche UFC 4, Глендейл, США
Брэндон Морено (W) — Джозеф Моралес
13 сентября 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Брэндон Морено
Окончено
SD
Джозеф Моралес

Бой закончился победой Морено раздельным решением судей. Морено одержал первую победу после двух поражений подряд. На его счету 24 победы и 11 поражений в смешанных единоборствах.

Ранее на турнире 42-летний российский боец, выступающий в полусреднем весе, Муслим Салихов проиграл представителю Чили Игнасио Бахамондесу единогласным решением судей.

Главным событием турнира UFC Fight Night 288 станет бой в полулёгком весе между бразильцем Жаном Силвой и представителем США Хосе Мигелем Дельгадо.