Брэндон Морено победил Джозефа Моралеса на турнире UFC

13 сентября в Глендейле (штат Аризона, США) проходит турнир UFC Fight Night 288. В соглавном бою турнира мексиканец Брэндон Морено встретился с американцем Джозефом Моралесом.

Бой закончился победой Морено раздельным решением судей. Морено одержал первую победу после двух поражений подряд. На его счету 24 победы и 11 поражений в смешанных единоборствах.

Ранее на турнире 42-летний российский боец, выступающий в полусреднем весе, Муслим Салихов проиграл представителю Чили Игнасио Бахамондесу единогласным решением судей.

Главным событием турнира UFC Fight Night 288 станет бой в полулёгком весе между бразильцем Жаном Силвой и представителем США Хосе Мигелем Дельгадо.