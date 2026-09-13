Результаты турнира UFC Fight Night 288 с боем Муслима Салихова

13 сентября в Глендейле (штат Аризона, США) завершился турнир UFC Fight Night 288. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех боёв турнира.

UFC Fight Night 288. Результаты боёв

Жан Силва победил Хосе Дельгадо удушающим приёмом — (Раунд 3, 2:57);

Брэндон Морено победил Джозефа Моралеса раздельным решением (30-27, 30-27, 29-28);

Томми Макмиллен победил Марвана Рахики единогласным решением (29-28, 29-28, 29-27);

Алекса Грассо победила Манон Фиоро единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);

Кёртис Блэйдс победил Вальдо Кортес-Акосту единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);

Давид Мартинес победил Дэна Иге единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28);

Тим Эллиотт победил Эдгара Чайреса единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);

Игнасио Бахамондес победил Муслима Салихова единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28);

Юсри Белгаруи победил Джордена Сантоса техническим нокаутом (Раунд 1, 4:25);

Томас Гантт победил Драккара Клозе удушающим приёмом — (Раунд 3, 2:46);

Чжу Жун победил Рафу Гарсию единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);

Шон Кинг победил Джесси Росаса нокаутом (Раунд 1, 0:36);

Регина Тарин победила Джей-Джей Олдрич единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).