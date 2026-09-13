Стали известны бонусы турнира UFC Fight Night 288

Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала информацию, кто получил бонусы за участие в турнире UFC Fight Night 288, который прошёл сегодня, 13 сентября, в Глендейле (штат Аризона, США).

UFC Fight Night 288. Бонусы за турнир:

Лучший бой вечера: Томми Макмиллен vs Марван Рахики (бонус — $ 100 тыс.).

Лучшие выступления: Жан Силва и Шон Кинг ($ 100 тыс.).

Также по $ 25 тыс. получили все, кто выиграл свои поединки досрочно и не провалил взвешивание.

В главном бою соревнования в полулёгком весе (до 65 кг) шестой номер рейтинга UFC бразилец Жан Силва встретился с представителем США, 15-м номером рейтинга Хосе Мигелем Дельгадо. Бой закончился победой Силвы удушающим приёмом в третьем раунде.