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Стали известны бонусы турнира UFC Fight Night 288

Стали известны бонусы турнира UFC Fight Night 288
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Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала информацию, кто получил бонусы за участие в турнире UFC Fight Night 288, который прошёл сегодня, 13 сентября, в Глендейле (штат Аризона, США).

UFC Fight Night 288. Бонусы за турнир:

  • Лучший бой вечера: Томми Макмиллен vs Марван Рахики (бонус — $ 100 тыс.).
  • Лучшие выступления: Жан Силва и Шон Кинг ($ 100 тыс.).

Также по $ 25 тыс. получили все, кто выиграл свои поединки досрочно и не провалил взвешивание.

В главном бою соревнования в полулёгком весе (до 65 кг) шестой номер рейтинга UFC бразилец Жан Силва встретился с представителем США, 15-м номером рейтинга Хосе Мигелем Дельгадо. Бой закончился победой Силвы удушающим приёмом в третьем раунде.

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