Райан Гарсия победил нокаутом во втором раунде Конора Бенна в Лас-Вегасе

Сегодня, 13 сентября, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился масштабный турнир Zuffa Boxing, в главном событии которого состоялся поединок по правилам бокса между чемпионом мира по версии WBC в полусреднем весе американцем мексиканского происхождения Райаном Гарсией и 29-летним популярным британским боксёром Конором Бенном.

Бой закончился победой Гарсии нокаутом во втором раунде.

Это была дебютная защита титула от американца.

Райану Гарсии 27 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2016 году, а с 2023-го выступает в полусреднем весе. В рекорде Гарсии теперь 25 побед, из которых 21 одержана нокаутом, и два поражения.

Конор дебютировал в профессионалах в апреле 2016 года. В профессиональном рекорде Бенна 25 побед, из которых 14 были одержаны досрочно, и два поражения.