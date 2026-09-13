Джей Опетайя победил Ноэля Микаэляна техническим нокаутом в Лас-Вегасе

Сегодня, 13 сентября, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился масштабный турнир Zuffa Boxing, в соглавном событии которого состоялся поединок по правилам бокса между чемпионом WBC в первом тяжёлом весе немцем Ноэлем Микаэляном и двукратным экс-обладателем титула IBF австралийцем Джеем Опетайей.

Победу техническим нокаутом одержал Опетайя.

Джею Опетайе 31 год. Австралиец дебютировал на профессиональном ринге в 2015 году, в 2022-м стал чемпионом мира в первом тяжёлом весе, в 2024-м – двукратным чемпионом мира. Также австралиец является действующим обладателем титула The Ring. Опетайя остаётся непобеждённым боксёром (30-0, 23 KO).

Ноэль Микаэлян потерпел четвёртое поражение при 28 победах. Отметим, что пояс Микаэляна может не стоять на кону, поскольку ранее был санкционирован его поединок с американцем Дэвидом Бенавидесом.