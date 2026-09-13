Статистика боя Райан Гарсия — Конор Бенн: удары, процент точности

CompuBox опубликовала статистику титульного поединка по правилам бокса между чемпионом мира по версии WBC в полусреднем весе американцем мексиканского происхождения Райаном Гарсией и 29-летним популярным британским боксёром Конором Бенном. Бой прошёл в рамках турнира Zuffa Boxing в Лас-Вегасе (США).

Бой закончился победой Гарсии нокаутом во втором раунде.

Статистика боя Райан Гарсия — Конор Бенн Фото: CompuBox

За два раунда Гарсия выбросил 72 удара и донёс до цели 24 из них — 33,3% точности. Ключевым оружием стали силовые: американец попал 22 раза из 60 попыток. Бенн заметно уступил в объёме и эффективности — всего 13 точных попаданий из 60 (21,7%). Особенно показателен второй раунд: Гарсия увеличил давление и попал 13 из 33 ударов, тогда как Бенн сумел донести до цели лишь 2 из 15.