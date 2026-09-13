15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Статистика боя Райан Гарсия — Конор Бенн: удары, процент точности

Статистика боя Райан Гарсия — Конор Бенн: удары, процент точности
Комментарии

CompuBox опубликовала статистику титульного поединка по правилам бокса между чемпионом мира по версии WBC в полусреднем весе американцем мексиканского происхождения Райаном Гарсией и 29-летним популярным британским боксёром Конором Бенном. Бой прошёл в рамках турнира Zuffa Boxing в Лас-Вегасе (США).

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Райан Гарсия (W) — Конор Бенн
13 сентября 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Райан Гарсия
Окончено
TKO
Конор Бенн

Бой закончился победой Гарсии нокаутом во втором раунде.

Статистика боя Райан Гарсия — Конор Бенн

Статистика боя Райан Гарсия — Конор Бенн

Фото: CompuBox

За два раунда Гарсия выбросил 72 удара и донёс до цели 24 из них — 33,3% точности. Ключевым оружием стали силовые: американец попал 22 раза из 60 попыток. Бенн заметно уступил в объёме и эффективности — всего 13 точных попаданий из 60 (21,7%). Особенно показателен второй раунд: Гарсия увеличил давление и попал 13 из 33 ударов, тогда как Бенн сумел донести до цели лишь 2 из 15.

Материалы по теме
Райан Гарсия победил нокаутом во втором раунде Конора Бенна в Лас-Вегасе