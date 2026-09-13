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Охрана не пустила на ринг Теофимо Лопеса, вызов которому бросил Гарсия после боя с Бенном

Охрана не пустила на ринг Теофимо Лопеса, вызов которому бросил Гарсия после боя с Бенном
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Бывший чемпион мира по версиям WBO и The Ring в первом полусреднем весе американец гондурасского происхождения Теофимо Лопес не смог пройти на ринг для проведения битвы взглядов с чемпионом мира по версии WBC в в полусреднем весе соотечественником мексиканского происхождения Райаном Гарсией, который в интервью после боя с британцем Конором Бенном бросил ему вызов, из-за того, что сотрудники службы безопасности не пропустили его.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Райан Гарсия (W) — Конор Бенн
13 сентября 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Райан Гарсия
Окончено
TKO
Конор Бенн

Фото: Кадр из видео FreeThinkerFitness

Фото: Кадр из видео FreeThinkerFitness

Фото: Кадр из видео FreeThinkerFitness

Фото: Кадр из видео FreeThinkerFitness

Бой между Гарсией и Бенном прошёл сегодня, 13 сентября, в Лас-Вегасе на турнире Zuffa Boxing. Поединок завершился победой Райана техническим нокаутом во втором раунде.

Профессиональный рекорд Теофимо Лопеса в боксе составляет 23 победы, из которых 13 были одержаны нокаутом, и два пора