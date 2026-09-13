Видео: Райан Гарсия отправил Конора Бенна в нокдаун мощным правым ударом во втором раунде

Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия во втором раунде боя отправил 29-летнего популярного британского боксёра Конора Бенна в нокдаун, поймав его мощнейшим встречным правым ударом.

Права на видео принадлежат Zuffa Boxing

Бенну удалось подняться, однако Гарсия сразу же развил атаку, выбрасывая серии ударов, после чего рефери вмешался и остановил поединок. Их противостояние прошло сегодня, 13 сентября, в Лас-Вегасе (США) на турнире Zuffa Boxing.

Райану Гарсии 27 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2016 году, а с 2023-го выступает в полусреднем весе. Гарсия имеет в своём рекорде 25 побед, из которых 21 была одержана нокаутом, и два поражения.