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Видео: Райан Гарсия отправил Конора Бенна в нокдаун мощным правым ударом во втором раунде

Видео: Райан Гарсия отправил Конора Бенна в нокдаун мощным правым ударом во втором раунде
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Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия во втором раунде боя отправил 29-летнего популярного британского боксёра Конора Бенна в нокдаун, поймав его мощнейшим встречным правым ударом.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Райан Гарсия (W) — Конор Бенн
13 сентября 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Райан Гарсия
Окончено
TKO
Конор Бенн

Права на видео принадлежат Zuffa Boxing

Бенну удалось подняться, однако Гарсия сразу же развил атаку, выбрасывая серии ударов, после чего рефери вмешался и остановил поединок. Их противостояние прошло сегодня, 13 сентября, в Лас-Вегасе (США) на турнире Zuffa Boxing.

Райану Гарсии 27 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2016 году, а с 2023-го выступает в полусреднем весе. Гарсия имеет в своём рекорде 25 побед, из которых 21 была одержана нокаутом, и два поражения.

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