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Конор Бенн прокомментировал досрочное поражение от Райана Гарсии

Конор Бенн прокомментировал досрочное поражение от Райана Гарсии
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Бывший претендент на титул чемпиона мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) британец Конор Бенн прокомментировал поражение от действующего чемпиона WBC американца Райана Гарсии, поединок с которым состоялся сегодня, 13 сентября, в Лас-Вегасе (США). Напомним, Бенн уступил техническим нокаутом во втором раунде.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Райан Гарсия (W) — Конор Бенн
13 сентября 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Райан Гарсия
Окончено
TKO
Конор Бенн

«Не мой вечер, никаких оправданий. Райана Гарсия, ты великий чемпион», — написал Бенн в социальной сети X (ранее Twitter).

Конору Бенну 29 лет. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году. Поединок с Гарсией стало для него первым чемпионским боем в карьере.

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