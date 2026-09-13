«Именно так я это и представлял». Райан Гарсия высказался о победе нокаутом в бою с Бенном

Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия прокомментировал победу техническим нокаутом во втором раунде боя с 29-летним популярным британским боксёром Конором Бенном. Их противостояние прошло сегодня, 13 сентября, на турнире Zuffa Boxing в Лас-Вегасе.

«Всё прошло именно так, как я и представлял. У меня всегда была правая рука, просто меня постоянно преследовали травмы. Это, пожалуй, первые два боя (имеются в виду поединки с Барриосом и Бенном. — Прим. «Чемпионата»), в которых у меня не была травмирована правая рука. Я счастлив, и благословлён. Хочу поблагодарить Конора за отличную раскрутку, отличный поединок. Я его уважаю. Ему просто нужно немного набраться опыта. Но он обязательно вернётся», — приводит слова Гарсии портал ESPN.