Дана Уайт заявил, что Том Аспиналл может быть лишён титула чемпиона UFC

Президент UFC Дана Уайт не исключил варианта лишения 33-летнего чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанина Тома Аспиналла титула.

«Освобождение пояса Аспиналлом? Мы определённо рассматриваем такой вариант. Валентина [Шевченко] не хотела задерживать дивизион [и поэтому освободила]. Думаю, что Том чувствует то же самое. Сам я не знаю, как у него там со здоровьем. Скоро выясним», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира Zuffa Boxing.

В своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах английский боец имеет 15 побед, три поражения, а один бой был признан несостоявшимся. В данный момент Том проходит медицинскую реабилитацию.