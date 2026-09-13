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В команде Топурии опровергли слова Даны Уайта о его готовности к следующему бою в UFC

В команде Топурии опровергли слова Даны Уайта о его готовности к следующему бою в UFC
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Хесус Галло, тренер по физической подготовке бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Илии Топурии, опроверг слова генерального директора организации Даны Уайта, заявившего, что грузинский боец готов начать подготовку к следующему бою.

«Это новость для меня. Я не знаю, что имелось в виду и на какой информации основывается это заявление. Прямо сейчас мы сосредоточены на том, чтобы начать тренироваться и вновь наладить тренировочный лагерь. Прямо сейчас это [возвращение] не наш приоритет», — приводит слова Галло журналист Хорхе Эбро.

Напомним, Топурия потерпел первое поражение в карьере от американца Джастина Гейджи, поединок с которым состоялся в июне на турнире UFC Freedom 250 в Вашингтоне (США). С тех пор Илия не делился новостями о своей подготовке к следующему бою.

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