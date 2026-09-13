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Ислам Махачев дал оценку навыкам Шавката Рахмонова, сравнив с Пратесом и Моралесом

Ислам Махачев дал оценку навыкам Шавката Рахмонова, сравнив с Пратесом и Моралесом
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34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев поделился мнением насчёт сильных сторон потенциальных соперников — бразильца Карлоса Пратеса, непобеждённых эквадорца Майкла Моралеса и казахстанца Шавката Рахмонова.

— По навыкам ты ставишь Шавката выше Пратеса и Моралеса?
— Я, если честно, ставлю их на один уровень. Пратес — опасная ударная мощь. Моралес сам по себе очень крупный, и в борьбе, и в стойке опасный. Шавкат в целом по навыкам серьёзный соперник, — сказал Махачев в интервью на YouTube-канале «Ушатайка».

На данный момент Махачев идёт на серии из 17 побед в UFC. Всего на счету российского бойца 29 побед и одно поражение.

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