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Махачев: не думаю, что Амосов для меня самый опасный соперник

Махачев: не думаю, что Амосов для меня самый опасный соперник
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34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев отреагировал на мнение, что бывший чемпион Bellator в категории до 77 кг, а ныне боец UFC украинец Ярослав Амосов станет для него самым опасным соперником.

— Порье считает, что самым опасным соперником для тебя будет Ярослав Амосов.
— Нет, не думаю, что он опасный соперник. Я видел его бой, где человек остановил его борьбу. Не считаю его для себя опасным, — сказал Махачев в интервью на YouTube-канале «Ушатайка».

На данный момент Махачев идёт на серии из 17 побед в UFC. Всего на счету российского бойца 29 побед и одно поражение.

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