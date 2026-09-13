Ислам Махачев назвал бойца, который станет чемпионом UFC после его ухода из ММА

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев высоко оценил перспективы в ММА своего бывшего соперника представителя Ирландии Иэна Гэрри.

«Считаю одним из самых опасных и серьёзных оппонентов Иэна Гэрри. Думаю, он станет чемпионом после того, как я оставлю. Он же молодой, 28 лет, ещё успеет», — сказал Махачев в интервью на YouTube-канале «Ушатайка».

На данный момент Ислам Махачев идёт на серии из 17 побед в UFC. Всего на счету российского бойца 29 побед и одно поражение.

Ранее Ислам Махачев дал оценку навыкам Шавката Рахмонова, сравнив с Пратесом и Моралесом.