«Не ощутил его силу». Райан Гарсия намекнул, что Бенн соврал о весе в 80,9 кг в день боя

Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия намекнул, что 29-летний популярный британский боксёр Конор Бенн соврал о собственном весе в 80,9 кг в день боя с ним. Их противостояние состоялось сегодня, 13 сентября, в Лас-Вегасе на турнире Zuffa Boxing и завершилось победой Райана техническим нокаутом во втором раунде.

«Говоря честно, я не почувствовал его силу, габариты. Он никак не мог восстановиться до 81 кг. Наверное, у него в карманах были яйца [когда взвешивался]», — сказал Гарсия во время пресс-конференции после поединка.

Райану Гарсии 27 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2016 году, а с 2023-го выступает в полусреднем весе. Гарсия имеет в своём рекорде 25 побед, из которых 21 была одержана нокаутом, и два поражения.