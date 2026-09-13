Райан Гарсия высказался насчёт того, что де ла Хойя отказался выйти вместе с ним к рингу

Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия отреагировал на то, что экс-чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне промоутер соотечественник Оскар де ла Хойя, занимающийся продвижением Райана, не пришёл на его бой с 29-летним популярным британским боксёром Конором Бенном. Их противостояние состоялось сегодня, 13 сентября, в Лас-Вегасе на турнире Zuffa Boxing и завершилось победой Райана техническим нокаутом во втором раунде.

«Я думал, он будет здесь. Вообще приглашал его выйти вместе со мной к рингу — думал, это будет чем-то культовым. Ну, что есть, то есть, этого не произошло. Было бы круто его увидеть? Да», — сказал Гарсия во время пресс-конференции.

Напомним, Гарсия и де ла Хойя начали сотрудничество в 2016 году. А публичный конфликт, после которого отношения между ними испортились, произошёл в 2023 году, когда Гарсия потерпел поражение в бою с Джервонтой Дэвисом. По словам Райана, он не получил должной поддержки со стороны своего промоутера. Впоследствии между Гарсией и де ла Хойей происходили с некоторой периодичностью публичные перепалки с взаимными оскорблениями.