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Геннадий Головкин поздравил Елену Рыбакину с победой на US Open

Геннадий Головкин поздравил Елену Рыбакину с победой на US Open
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Бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов казахстанец Геннадий Головкин поздравил соотечественницу Елену Рыбакину с победой на теннисном турнире US Open.

«Абсолютно заслуженно. Поздравляю», — написал Головкин в социальных сетях.

Напомним, в финальном матче Открытого чемпионата США Рыбакина со счётом 6:4, 5:7, 6:2 обыграла действующую первую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси. После обновления рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) спортсменка из Казахстана поднимется на первую строчку.

Ранее победу Рыбкиной прокомментировал президент Казахстана.

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