Хамзат Чимаев категорично ответил, есть ли у него конфликт с Петром Яном

Бывший обладатель титула UFC в средней весовой категории чеченец Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, рассказал, есть ли у него конфликт с чемпионом UFC в легчайшем весе россиянином Петром Яном.

«У нас ничего не было особо. Я просто в шутку ответил, а люди неправильно это [мои слова] восприняли. И Пётр это тоже чуть-чуть всерьёз воспринял. Я умею задевать людей (улыбается). После этого мы виделись тут на боксёрском турнире в Дубае, по рукам дали. Никаких проблем с ним нет», — сказал Чимаев в интервью Адаму Зубайраеву на его YouTube-канале.

Публичная перепалка между Хамзатом и Петром произошла в октябре 2025 года, когда Ян заявил, что не может считать Чимаева российским чемпионом.