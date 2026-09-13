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Дана Уайт оценил победу Райана Гарсии над Конором Бенном

Дана Уайт оценил победу Райана Гарсии над Конором Бенном
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Глава UFC Дана Уайт прокомментировал победу чемпиона WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг) американца Райана Гарсии в поединке с британцем Конором Бенном, состоявшемся сегодня, 13 сентября, в Лас-Вегасе (США).

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Райан Гарсия (W) — Конор Бенн
13 сентября 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Райан Гарсия
Окончено
TKO
Конор Бенн

«Он один из лучших в мире, и он сделал всё, что пообещал. У него есть нокаутирующая мощь, он отлично выглядит, он хорошо говорит и никого не избегает. Этот парень хочет драться со всеми. И это то, что нравится любому фанату, будь то UFC или бокс», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Ранее Бенн прокомментировал досрочное поражение от Райана Гарсии.

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