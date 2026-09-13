«Проблем не будет». Хамзат Чимаев объяснил, как Царукяну победить Руффи

Бывший обладатель титула UFC в средней весовой категории чеченец Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, поделился мнением насчёт предстоящего поединка между представителем Бразилии Маурисио Руффи и российско-армянским бойцом Арманом Царукяном. Их противостояние станет соглавным событием турнира UFC 331, который пройдёт 19 сентября в Лос-Анджелесе, США.

«Руффи хороший соперник, топовый боец. Как по мне, является лучшим ударником в UFC в данный момент. Думаю, Арман, если будет на двух этажах работать, то проблем у него не будет. Уровень борьбы и грэпплинга Армана и Маурисио — совсем разный. В стойке Руффи очень хорош, а Арман — неплохо чувствует себя», — сказал Чимаев в интервью Адаму Зубайраеву на его YouTube-канале.