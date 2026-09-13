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«Проблем не будет». Хамзат Чимаев объяснил, как Царукяну победить Руффи

«Проблем не будет». Хамзат Чимаев объяснил, как Царукяну победить Руффи
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Бывший обладатель титула UFC в средней весовой категории чеченец Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, поделился мнением насчёт предстоящего поединка между представителем Бразилии Маурисио Руффи и российско-армянским бойцом Арманом Царукяном. Их противостояние станет соглавным событием турнира UFC 331, который пройдёт 19 сентября в Лос-Анджелесе, США.

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Арман Царукян — Маурисио Руффи
20 сентября 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Арман Царукян
Не началось
Маурисио Руффи

«Руффи хороший соперник, топовый боец. Как по мне, является лучшим ударником в UFC в данный момент. Думаю, Арман, если будет на двух этажах работать, то проблем у него не будет. Уровень борьбы и грэпплинга Армана и Маурисио — совсем разный. В стойке Руффи очень хорош, а Арман — неплохо чувствует себя», — сказал Чимаев в интервью Адаму Зубайраеву на его YouTube-канале.

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