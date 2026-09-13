Хамзат Чимаев: с UFC всё странновато — ничего нет. Бой за пояс не просил

Бывший обладатель титула UFC в средней весовой категории чеченец Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, рассказал, что по-прежнему не получил нового соперника, несмотря на просьбы об организации поединка на турнире UFC 333 в Абу-Даби.

«С UFC пока всё странновато. Ничего нет. Я говорил, что хочу подраться в Абу-Даби [на турнире UFC 333]. Бой за пояс не просил, потому что Стрикленд сюда не прилетит. Сказал, что не хочу ждать год или два, пока он восстановится. Как только я это сказал, они дали бой за пояс Имавову. Не знаю, официально это или нет. Сказал им: «Дайте мне с кем-нибудь подраться и заработать, чтобы побыстрее вернуть пояс».

Изменилось ли отношение UFC ко мне после поражения? Как было, так и есть. Они бизнесмены, я тоже. Меня не волнует, как ко мне относятся. Как бы ни относились, надо давать бои по контракту», — сказал Чимаев в интервью Адаму Зубайраеву на его YouTube-канале.