Чимаев: заснул на бое Махачева с Гэрри. Поведение Иэна? Он был дружелюбным, так как боялся

Бывший обладатель титула UFC в средней весовой категории чеченец Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, признался, что заснул и не посмотрел в прямом эфире бой Ислама Махачева с Иэном Гэрри за звание чемпиона UFC в полусреднем весе. Их поединок состоялся на турнире UFC 330 в Филадельфии, США. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Ислама единогласным решением судей.

«Честно говоря, я заснул. Пытался остаться [посмотреть], но заснул. Но мы в тренировочном лагере были, из-за этого не смог сдержаться и заснул. Утром отрывки посмотрел. Так и знал, что Ислам заберёт. Был уверен из 100% на 99,9% в победе Ислама. Иэн не нокаутёр, любитель очки набирать, убегая. Это [дружелюбность] не бойцовская тактика (улыбается). Он боялся Ислама, поэтому был таким дружелюбным», — сказал Чимаев в интервью Адаму Зубайраеву на его YouTube-канале.