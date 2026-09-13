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«Сейчас он на другом уровне». Волкановски оценил готовность Руффи к бою с Царукяном

«Сейчас он на другом уровне». Волкановски оценил готовность Руффи к бою с Царукяном
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Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски, помогавший бразильцу Маурисио Руффи в подготовке к бою с россиянином Арманом Царукяном, высказался о его готовности.

«Я убеждён, что Руффи сейчас на другом уровне, если говорить о его защите от тейкдаунов. Он становится креативным. Многие вещи, которые мы проделали, изменили его подход к подобным ситуациям.

Мы пытались заставить его выглядеть плохо, мы начинали работать из плохих позиций, мы занимали позиции, где ему было бы некомфортно, и он принимал отличные решения», — сказал Волкановски на своём YouTube-канале.

Напомним, поединок Руффи и Царукяна состоится 19 сентября на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе (США).

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