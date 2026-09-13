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Чимаев заявил, что может взять паузу в карьере в ММА, если не подерётся до конца 2026 года

Чимаев заявил, что может взять паузу в карьере в ММА, если не подерётся до конца 2026 года
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Бывший обладатель титула UFC в средней весовой категории чеченец Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, рассказал, что может взять паузу в профессиональной карьере, если не выступит в UFC до конца 2026 года.

«Я пытаюсь взять бой в октябре и декабре. Если не смогу выступить, то паузу возьму небольшую. У меня травм много, надо их вылечить. С операциями тянул-тянул-тянул. На каждый бой выходил с какими-то проблемами. Я не любитель говорить о них. Люди знают, что я часто болею. У меня половины щитовидки нет. Суммарно было семь наркозов, шесть операций и много травм (улыбается)», — сказал Чимаев в интервью Адаму Зубайраеву на его YouTube-канале.

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