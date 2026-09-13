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Легенда UFC встретился с чемпионом НБА Джейсоном Тейтумом в Шанхае

Легенда UFC встретился с чемпионом НБА Джейсоном Тейтумом в Шанхае
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39-летний бывший обладатель титула UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе американец Джон Джонс встретился в Шанхае с 28-летним чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) соотечественником Джейсоном Тейтумом, выступающим на позиции лёгкого форварда в составе клуба «Бостон Селтикс».

Фото: Из личного архива Джонса

В минувшем сезоне НБА Джейсон Тейтум набирал в среднем 21,8 очка, делал 10,0 подбора и отдавал 5,3 передачи за 16 сыгранных матчей регулярного чемпионата. Американский форвард является двукратным олимпийским чемпионом (2020, 2024) в составе сборной США, а также шестикратным участником Матча всех звёзд.

Костлявый выступал на профессиональном уровне с 2008 по 2024 год. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Джон Джонс признаётся многими аналитиками как величайший боец в истории смешанных боевых искусств. Удерживает рекорд, как самый молодой боец, завоевавший титул UFC. На тот момент Джонсу было 23 года.

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