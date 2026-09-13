«Чуть сознание не потерял. Это закаляет». Чимаев — о сгонке веса к бою со Стриклендом

Бывший обладатель титула UFC в средней весовой категории чеченец Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, рассказал, в каком случае отказался бы драться с американцем Шоном Стриклендом, а также поделился деталями своей весогонки к бою с ним. Их бой стал главным событием турнира UFC 328 и завершился победой Шона раздельным решением судей.

– Если бы был человек, которого ты послушался, этот бой бы не состоялся.

– Если бы люди вокруг послушали меня, бой бы тоже не состоялся. Я хотел выйти, никогда не скажу, что не буду драться. Это не по мне. Некоторые ребята, когда плохо себя чувствуют, сами говорят и решают, что не будут драться. А я не могу.

– Тебя не переубедить.

– Если мне старший брат или кто-то скажет: «Ты не будешь драться, твоё состояние такое»… Скажу брату, что моё состояние такое, пусть он решает. Мой брат решил, что могу драться, я подрался.

Когда в 77 кг гонял, ещё хуже было. Я пару раз даже вырубался. В этот раз чуть-чуть сознание потерял, но не как в 77 кг. Мне нравится, через что я прохожу. Это закаляет. Характер чуть добавился, — сказал Чимаев в интервью Адаму Зубайраеву на его YouTube-канале.