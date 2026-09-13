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«Надеюсь на финиш». Хамзат Чимаев назвал победителя в бою Волкановски — Евлоев

«Надеюсь на финиш». Хамзат Чимаев назвал победителя в бою Волкановски — Евлоев
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Бывший обладатель титула UFC в средней весовой категории чеченец Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, высказался насчёт предстоящего поединка между чемпионом UFC в полулёгком весе австралийцем македонского происхождения Александром Волкановски и непобеждённым первым номером рейтинга UFC в категории до 66 кг соотечественником Мовсаром Евлоевым. Их противостояние состоится на турнире UFC 333, который пройдёт 24 октября 2026 года в Абу-Даби, ОАЭ.

«Если честно, Волкановски — непростой соперник, сильный и опытный. Провёл много пятираундовых боёв. Но думаю, что сейчас пришло время Мовсара, потому что он на пике, голодный, долго ждал этого момента. И я знаю, как это чувствуется, когда первый раз дерёшься за пояс — это другая мотивация, возможность сделать историю. Не знаю, как всё будет, но надеюсь на финиш, что Мовсар его сделает», – сказал Чимаев в интервью Адаму Зубайраеву на его YouTube-канале.

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