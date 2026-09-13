Сын экс-чемпиона мира был арестован за вождение в нетрезвом виде — TMZ

29-летний американский боксёр-профессионал Фернандо Варгас-младший был арестован по подозрению в вождении в нетрезвом виде после столкновения с участием нескольких автомобилей на парковке Universal Studios Hollywood, согласно информации TMZ.

Дорожный патруль Калифорнии (CHP) отреагировал на инцидент в четверг, 10 сентября, после звонка, поступившего в 19:51 по местному времени. На месте происшествия был произведён один арест по «подозрению в вождении в нетрезвом виде». Других пострадавших на месте зафиксировано не было.

Офицеры доставили его в офис CHP в Центральном Лос-Анджелесе. Дело будет передано в офис городского прокурора Лос-Анджелеса для возможного предъявления обвинений. За несколько часов до ареста Варгас опубликовал в социальных сетях видео с собой и женщиной, находившейся на пассажирском сиденье, сообщили в TMZ.

Варгас-младший, выступающий в первом среднем весе, — старший сын двукратного чемпиона мира в среднем весе Фернандо Варгаса. С момента своего первого профессионального боя в 2020 году Варгас-младший 15 раз отправлял соперников в нокаут при 17 победах. Его последний бой состоялся в рамках карда Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд в сентябре 2025 года, где он проиграл ирландскому боксёру Каллуму Уолшу.