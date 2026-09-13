Стивенсон отреагировал на победу Гарсии нокаутом в бою с Бенном

Непобеждённый чемпион мира по боксу по версиям WBO и The Ring в первом полусреднем весе американец Шакур Стивенсон отреагировал на победу чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе американца мексиканского происхождения Райана Гарсии в поединке с 29-летним популярным британским атлетом Конором Бенном.

«Отличное выступление, Райан. Отличное усилие, Конор Бенн — только уважение к обоим парням за сегодняшний вечер!» — написал Шакур Стивенсон в социальной сети Х.

Встреча между боксёрами прошла в промоушене Zuffa Boxing и завершилась во втором раунде, когда Райан Гарсия отправил Конор Бенна в нокаут.