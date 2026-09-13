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Стивенсон отреагировал на победу Гарсии нокаутом в бою с Бенном

Стивенсон отреагировал на победу Гарсии нокаутом в бою с Бенном
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Непобеждённый чемпион мира по боксу по версиям WBO и The Ring в первом полусреднем весе американец Шакур Стивенсон отреагировал на победу чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе американца мексиканского происхождения Райана Гарсии в поединке с 29-летним популярным британским атлетом Конором Бенном.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Райан Гарсия (W) — Конор Бенн
13 сентября 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Райан Гарсия
Окончено
TKO
Конор Бенн

«Отличное выступление, Райан. Отличное усилие, Конор Бенн — только уважение к обоим парням за сегодняшний вечер!» — написал Шакур Стивенсон в социальной сети Х.

Встреча между боксёрами прошла в промоушене Zuffa Boxing и завершилась во втором раунде, когда Райан Гарсия отправил Конор Бенна в нокаут.

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