Порье показал, сколько дней соблюдает трезвость после ареста в аэропорту США

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе, американский спортсмен Дастин Порье выложил в социальных сетях скриншот из приложения, ведущего подсчёт дней, в течение которых спортсмен соблюдает трезвость.

Фото: Из личного архива Дастина Порье

21 июня, в международный День отца, Порье был задержан полицией в аэропорту Атланты за то, что находился в состоянии алкогольного опьянения и устраивал дебош, предлагая арестовавшим его сотрудникам полиции подраться.

У Дастина Порье в профессиональном рекорде в смешанных единоборствах 30 побед, из которых 24 были одержаны досрочно. У бойца 10 поражений, а один его поединок оказался признан несостоявшимся.