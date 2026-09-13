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Порье показал, сколько дней соблюдает трезвость после ареста в аэропорту США

Порье показал, сколько дней соблюдает трезвость после ареста в аэропорту США
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе, американский спортсмен Дастин Порье выложил в социальных сетях скриншот из приложения, ведущего подсчёт дней, в течение которых спортсмен соблюдает трезвость.

Фото: Из личного архива Дастина Порье

21 июня, в международный День отца, Порье был задержан полицией в аэропорту Атланты за то, что находился в состоянии алкогольного опьянения и устраивал дебош, предлагая арестовавшим его сотрудникам полиции подраться.

У Дастина Порье в профессиональном рекорде в смешанных единоборствах 30 побед, из которых 24 были одержаны досрочно. У бойца 10 поражений, а один его поединок оказался признан несостоявшимся.

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