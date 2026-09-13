Гарсия заявил, что стал новым лицом бокса после победы над Бенном

Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия заявил, что после победы над 29-летним популярным британским боксёром Конором Бенном стал новым лицом бокса.

«Я новое лицо бокса. Придётся это признать. Нужно это уважать. Буду нести это знамя с большой гордостью», — приводит слова Гарсии аккаунт Source of Boxing в социальной сети Х.

Их противостояние состоялось сегодня, 13 сентября, в Лас-Вегасе на турнире Zuffa Boxing и завершилось победой Райана техническим нокаутом во втором раунде. В рекорде Гарсии 25 побед, из которых 21 была одержана нокаутом, и два поражения.