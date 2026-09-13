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Гарсия заявил, что стал новым лицом бокса после победы над Бенном

Гарсия заявил, что стал новым лицом бокса после победы над Бенном
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Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия заявил, что после победы над 29-летним популярным британским боксёром Конором Бенном стал новым лицом бокса.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Райан Гарсия (W) — Конор Бенн
13 сентября 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Райан Гарсия
Окончено
TKO
Конор Бенн

«Я новое лицо бокса. Придётся это признать. Нужно это уважать. Буду нести это знамя с большой гордостью», — приводит слова Гарсии аккаунт Source of Boxing в социальной сети Х.

Их противостояние состоялось сегодня, 13 сентября, в Лас-Вегасе на турнире Zuffa Boxing и завершилось победой Райана техническим нокаутом во втором раунде. В рекорде Гарсии 25 побед, из которых 21 была одержана нокаутом, и два поражения.

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