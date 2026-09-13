Бой Гарсия — Бенн собрал аншлаг на арене и принёс $ 8+ млн на билетах — Source of Boxing

Поединок между чемпионом мира по версии WBC в полусреднем весе американцем мексиканского происхождения Райаном Гарсией и 29-летним популярным британским боксёром Конором Бенном собрал полный стадион на «Ти-Мобайл Арене» и принёс организаторам более $ 8 млн, об этом сообщил аккаунт Source of Boxing в социальной сети Х.

«Бой Райана Гарсии с Конором Бенном собрал полный зал на «Ти-Мобайл Арене» — 18 855 зрителей и кассовый сбор в размере $ 8,03007585 млн», — говорится в сообщении аккаунта.

Встреча между боксёрами прошла в промоушене Zuffa Boxing и завершилась во втором раунде, когда Райан Гарсия победил Конора Бенна техническим нокаутом.