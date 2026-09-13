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Дана Уайт высказался о госпитализации Конора Бенна после поражения от Райана Гарсии

Дана Уайт высказался о госпитализации Конора Бенна после поражения от Райана Гарсии
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Президент промоушена UFC и создатель боксёрской лиги Zuffa Boxing Дана Уайт высказался о госпитализации 29-летнего популярного британского боксёра Конора Бенна после поединка с чемпионом мира по версии WBC в полусреднем весе американцем мексиканского происхождения Райаном Гарсией.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Райан Гарсия (W) — Конор Бенн
13 сентября 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Райан Гарсия
Окончено
TKO
Конор Бенн

«Госпитализация Бенна? Я не связываюсь с этим дерьмом, чувак. Думаю, каждый, у кого был тяжёлый бой, кого нокаутировали или что-то в этом роде, должен поехать в больницу. В UFC [за 25 лет] никогда не было ни смерти, ни серьёзной травмы, и мы хотели сохранить эту статистику и в боксе», — приводит слова Уайта издание BoxingScene.

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