Дана Уайт высказался о госпитализации Конора Бенна после поражения от Райана Гарсии

Президент промоушена UFC и создатель боксёрской лиги Zuffa Boxing Дана Уайт высказался о госпитализации 29-летнего популярного британского боксёра Конора Бенна после поединка с чемпионом мира по версии WBC в полусреднем весе американцем мексиканского происхождения Райаном Гарсией.

«Госпитализация Бенна? Я не связываюсь с этим дерьмом, чувак. Думаю, каждый, у кого был тяжёлый бой, кого нокаутировали или что-то в этом роде, должен поехать в больницу. В UFC [за 25 лет] никогда не было ни смерти, ни серьёзной травмы, и мы хотели сохранить эту статистику и в боксе», — приводит слова Уайта издание BoxingScene.