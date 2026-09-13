Макмиллен: я персонаж в GTA в реальной жизни. Не люблю драться с бомжами

28-летний американский боец-полулегковес UFC и бывший чемпион PFL Томми Макмиллен высказался после своей победы над Марваном Рахики на турнире UFC Fight Night 288 — Noche UFC 4.

«Я, *****, народный чемпион. Любите меня или ненавидьте, но я даю людям то, за что они платят. Кто ещё, *****, выходит в октагон, ломает мировой рекорд , получает бонус в $ 100 тыс., а затем через семь недель идёт драться с парнем со 100-процентным показателем досрочных побед нокаутом? Покажи мне другого парня, готового на это, братан. Я — тот самый, *****, парень. Люблю драться, сегодня вечером я получил удовольствие всей своей жизни.

Я просто на другом уровне, и прямо сейчас пишу сценарий. Это мой личный фильм. Я, *****, персонаж GTA в реальной жизни. Я, *****, играю в видеоигру, братан, и все находятся в моём мире. Они вызывают меня, это моя игра прямо сейчас. Бегаю кругами вокруг этих пацанов. Сегодня я буквально съел все его удары. Никто больше не ест такие удары, вставая обратно и навешивая ему в лицо ещё больше, понимаешь? Знаю в какую игру играю, братан. Это тяжёлый спорт. Пытаюсь драться с парнями на высочайшем уровне. Сегодня в этой игре много убийц. Именно такие бои люблю. Не люблю драться с бомжами, братан. Не люблю драться с парнями с половиной поражений в рекорде, понимаешь? Дайте мне такого парня, как Марван [Рахики], у которого 100-процентный показатель досрочных побед нокаутом.

«Все говорят, что меня нокаутируют и вырубят, братан. Вот это дерьмо, *****, заставляет меня чувствовать себя живым. Я получил столько удовольствия там сегодня вечером. Я знал, что этот ублюдок не сможет меня нокаутировать. Братан, ты не можешь меня нокаутировать, тебе придётся меня убить. Принеси пистолет в следующий раз — тебе повезёт больше. Ты меня не нокаутируешь», — приводит слова Макмиллена MMAJunkie.