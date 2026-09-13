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«Не люблю его, а он меня». Уайт высказался об отсутствии де ла Хойи на поединке Гарсии

«Не люблю его, а он меня». Уайт высказался об отсутствии де ла Хойи на поединке Гарсии
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Президент промоушена UFC и создатель боксёрской лиги Zuffa Boxing Дана Уайт высказался об отсутствии экс-чемпиона мира в шести весовых категориях, а ныне промоутера Оскара де ла Хойи на поединке его бывшего подопечного Райана Гарсии с Конором Бенном.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Райан Гарсия (W) — Конор Бенн
13 сентября 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Райан Гарсия
Окончено
TKO
Конор Бенн

«Позвольте мне кое-что объяснить: я не люблю де ла Хойю, а де ла Хойя не любит меня. Я бы никогда не стал проявлять к нему неуважение и говорить: «О, если он появится здесь, мы будем обращаться с ним как с дерьмом». Я бы позвонил ему и сказал: «Эй, не думай приходить на это мероприятие, потому что мы не будем обращаться с тобой хорошо». Это не тот случай. Так что не знаю, почему он не пришёл», — приводит слова Уайта издание MMAJunkie.

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