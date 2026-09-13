Сычёва стала чемпионкой WBA Asia, Мамедов нокаутировал Садуулы на турнире в Оренбурге

В воскресенье, 13 сентября, в Оренбурге при поддержке Федерации бокса России состоялся боксёрский турнир, где в главном бою вечера 34-летняя уроженка Оренбурга Екатерина Сычёва (2-0) завоевала пояс WBA Asia во втором легчайшем весе, по итогам восьми раундов единогласным решением судей (трое судей – 80-72) победив Сару Алекс (8-3) из Танзании.

Чемпион Европы 2024 года, финалист чемпионата Европы — 2017 и Европейских игр — 2019, пятикратный чемпион России Габил Мамедов (2-0, КО 1) в поединке в первом полусреднем весе техническим нокаутом во втором раунде победил казахстанца Дастана Садуулы (12-5, КО 12).