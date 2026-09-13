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«Говорите обо мне». Жан Силва — о победе над Хосе Дельгадо

«Говорите обо мне». Жан Силва — о победе над Хосе Дельгадо
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Шестой номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) бразилец Жан Силва высказался после своей победы над американцем Хосе Дельгадо на турнире UFC Fight Night 288 — Noche UFC 4 в ночь на 13 сентября на «Дезерт Даймонд Арене».

UFC 2026. UFC Fight Night 288 — Noche UFC 4, Глендейл, США
Жан Силва (W) — Хосе Дельгадо
13 сентября 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Жан Силва
Окончено
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Хосе Дельгадо

«Как мы любим говорить в Бразилии: говорите обо мне хорошо, говорите обо мне плохо или говорите дерьмо. Но говорите обо мне. Давайте. Следующий вопрос», — приводит слова Силвы издание MMAJunkie.

Поединок Силвы и Дельгадо стал главным событием турнира. Бой закончился победой Силвы удушающим приёмом в третьем раунде. Для американского атлета это был первый главный бой в промоушене Даны Уайта.

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