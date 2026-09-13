«Говорите обо мне». Жан Силва — о победе над Хосе Дельгадо

Шестой номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) бразилец Жан Силва высказался после своей победы над американцем Хосе Дельгадо на турнире UFC Fight Night 288 — Noche UFC 4 в ночь на 13 сентября на «Дезерт Даймонд Арене».

«Как мы любим говорить в Бразилии: говорите обо мне хорошо, говорите обо мне плохо или говорите дерьмо. Но говорите обо мне. Давайте. Следующий вопрос», — приводит слова Силвы издание MMAJunkie.

Поединок Силвы и Дельгадо стал главным событием турнира. Бой закончился победой Силвы удушающим приёмом в третьем раунде. Для американского атлета это был первый главный бой в промоушене Даны Уайта.