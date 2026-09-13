Гарсия заявил о желании устроить бой с Лопесом для объединения титулов

Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия высказался о желании провести поединок для объединения титулов с новоиспечённым чемпионом WBA в полусреднем весе (до 66,7 кг) американцем Теофимо Лопесом.

«Хочу объединить пояса против Теофимо. Думаю, это тот ход. Это огромный бой. Тео — зрелищный парень, это будет адская раскрутка. Он также хороший боец. Давайте сделаем это», — приводит слова Гарсии издание MMAJunkie.

В ночь на 13 сентября Гарсия встретился в главном событии турнира Zuffa Boxing с 29-летним популярным британским боксёром Конором Бенном, победив техническим нокаутом во втором раунде.