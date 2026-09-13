15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гарсия заявил о желании устроить бой с Лопесом для объединения титулов

Гарсия заявил о желании устроить бой с Лопесом для объединения титулов
Комментарии

Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия высказался о желании провести поединок для объединения титулов с новоиспечённым чемпионом WBA в полусреднем весе (до 66,7 кг) американцем Теофимо Лопесом.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Райан Гарсия (W) — Конор Бенн
13 сентября 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Райан Гарсия
Окончено
TKO
Конор Бенн

«Хочу объединить пояса против Теофимо. Думаю, это тот ход. Это огромный бой. Тео — зрелищный парень, это будет адская раскрутка. Он также хороший боец. Давайте сделаем это», — приводит слова Гарсии издание MMAJunkie.

В ночь на 13 сентября Гарсия встретился в главном событии турнира Zuffa Boxing с 29-летним популярным британским боксёром Конором Бенном, победив техническим нокаутом во втором раунде.

Материалы по теме
«Не люблю его, а он меня». Уайт высказался об отсутствии де ла Хойи на поединке Гарсии